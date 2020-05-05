В Минобразования разработали уроки о COVID-19 для школьников

Для украинских учеников 6-10-х классов разработаны специальные уроки о Covid-19, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции COVID-19 подготовлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО “Смарт образование” при поддержке МОН. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников сегодня были опубликованы на сайте НУШ.

На уроках детей будут знакомить с путями передачи инфекции, практическими советами о действиях во время пандемии, способами защиты от коронавируса. Таким образом, материалы сквозь призму научных знаний должны помочь учащимся узнать больше о Covid-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены. Отмечается, что информация для учащихся подается согласно усвоенному к этому времени материалу на уроках биологии.

"В условиях пандемии COVID-19, которая охватила мир и Украину в частности, эти знания являются чрезвычайно важными", - заявила в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Добавим, что всего разработали 4 версии уроков для учащихся 6-8-х и 9-10-х классов. Каждый урок содержит методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учащихся – иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты и обучающее видео. Интерактивные задания школьникам разрешили выполнять как самостоятельно, так и вместе с родителями.

Ранее "Комментарии" писали, что первая леди анонсировала онлайн-школу для самых маленьких.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!