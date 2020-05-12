Алексей Кавылин: "Академия online" создает учебную платформу для адаптации общества к послековидной эре"

Алексей Кавылин - создатель и руководитель "Академия online" - анонсировал сбор лучших практик и методик удаленного обучения для реализации образовательной онлайн-программы. Такая информация опубликована на специальном веб-сайте академии (разработан под проект), а дополнительные комментарии предоставил ее руководитель.

"С 18 марта все мы оказались в новых, до этого непривычных условиях карантина. Мир кардинально изменился и никогда не будет прежним. Мы уже нуждаемся в новых услугах и знаниях, источником которых станет образование. Поэтому команда "Академия online" должна принять участие в адаптации общества к послековидной эре. Поскольку инициатива воплощается нами на волонтерских началах, то доступ к созданной нами образовательной программе будет бесплатным для всех" — сообщил Алексей Кавылин.

Для участия в инициативе академии достаточно заполнить простую форму на сайте. Сбор идей и предложений проходит до конца мая, после чего начинается обработка и обобщение собранного материала.

"Наша инициатива глобальная, в ее реализации может принять участие каждый — учители, эксперты, специалисты в своих отраслях, родители. Все, кому важно развитие общества", — сообщил основатель академии.

Также ее лидер призвал участников инициативы делиться своими историями в социальных сетях, оставляя в таких постах хэштег #TogetherAtHome. Это, убежден Алексей Кавылин, поможет эффективнее распространять информацию об инициативе среди людей.

Он также уверен, что негативный образовательный опыт не менее важен, чем позитивный, так как неудачные примеры лучше демонстрируют недостатки, которые надо упразднять.

Специалисты академии готовы принимать и изучать опыт разных сфер. Главное — их востребованность для будущего. Среди таких направлений, например, медицина, IT, точные и естественные науки, лидерство, маркетинг, социология.

Также Алексей Кавылин сообщил, что кроме обобщения собранной информации, образовательные курсы важно адаптировать под разные возрастные группы.

"Знания необходимо качественно упаковать, сделав привлекательными и понятными. Мы обязаны учитывать — мотивация школьника и взрослого человека отличается. Только, понимая такие нюансы, мы стимулируем людей учиться новому", — сообщил основатель Академия online.

Результаты кампании по сбору образовательного опыта, а также информация о создании единой образовательной программы, будут опубликованы на веб-сайтах академии — основном и специальном, разработанном под инициативу.

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