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Главная Новости Общество наука и обучение Китай запустит крупнейший телескоп для поиска инопланетной жизни
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Китай запустит крупнейший телескоп для поиска инопланетной жизни

Чувствительность нового телескопа выше аналогов в 2,5 раза

сегодня, 13:55
Автор:

Сергей Медведев

Китай запустит крупнейший телескоп для поиска инопланетной жизни

Китай усиленными темпами развивает свою программу по освоению космоса. Такая информация появилась в научной газете КНР Science and Technology Daily.

Запуск крупнейшего в мире телескопа запланирован на сентябрь текущего года, однако более конкретную дату правительство пока не называет. Телескоп получил название FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope — "Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров"). С его помощью Китай надеется исследовать космос на предмет внеземной жизни. Китайские ученые утверждают, что их детище имеет в 2,5 раза лучшую чувствительность, чем современные аналоги, такие, как телескоп Arecibo Observatory.

Первые испытания телескопа провели  в январе 2020 года, однако позже его решили модернизировать. Стоимость нового телескопа составляет 185 млн долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", астрономы обнаружили потенциально обитаемую экзопланету размером с Землю в 300 световых годах от нас. Согласно новому исследованию, из 2681 экзопланет, обнаруженных космическим телескопом NASA Kepler в период между 2009 и 2018 годами, она наиболее близка по размеру и, возможно, температуре к нашей собственной планете. Экзопланеты - это те, которые были найдены на орбите за пределами нашей Солнечной системы. Исследователи недавно обнаружили планету в архивных данных, собранных Kepler


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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4365081
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