Репортеры без границ: стало известно, сколько журналистов убили и арестовали в 2019 году

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В этом году в мире погибли 49 журналистов, а еще 57 –
считаются похищенными. Об этом сообщила международная неправительственная организация
"Репортеры без границ" (RSF) в ежегодном всемирном отчете о смертельном насилии
и жестоком обращении с журналистами.
В RSF подчеркнули, что журналистика остается опасной
профессией, однако в этом году число погибших стало наименьшим за последние 16
лет. Так, по сравнению с 2018 годом, количество уменьшилось на 44%. При этом, на
такую разницу повлияло число убитых именно в зоне боевых действий.
"Освещение конфликтов в Сирии, Йемене и Афганистане
было вдвое менее опасным для журналистов в 2019 году - в общей сложности 17
журналистов были убиты в этих трех странах по сравнению с 34 в 2018 году", -
гласит документ.
Как рассказал генеральный секретарь RSF Кристоф
Делуар, уменьшение количества погибших репортеров на территории вооруженных
конфликтов – положительная тенденция. Однако все большее число журналистов преднамеренно
убивают в связи с их работой в демократических странах.
Также сообщается, что 389 журналистов по всему миру на
данный момент находятся в тюрьмах. По данным организации, число арестованных выросло на 12% с 2018 года. Почти половина из общего количества задержанных пребывает в Китае,
Египте и Саудовской Аравии.
Кроме того, считаются похищенными 57 работников СМИ:
30 из них в Сирии, 15 - Йемене, 11 - Ираке, а еще один - на Донбассе, Украина.
А вот наиболее опасными для работы журналистов в 2019 году
стали Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали.
Ранее "Комментарии" писали, что журналистам российского телеканала "Звезда" запретили въезд в Украину на три года.
Новости партнеров
Новости