Жизнь в Европе: "Комментарии" представляют спецпроект об украинских эмигрантах

В поисках лучшей жизни украинцы все активнее покидают родные города и направляются за границу. Одних привлекают относительно высокие европейские зарплаты и понятные условия ведения бизнеса, других — качество образования, третьи стремятся обеспечить стабильное будущее для своих семей и выбирают жизнь в Европе с её надежным законодательством, медобслуживанием и соцстандартами. Сотни тысяч украинцев уже переехали на Запад, освоились там и даже не думают возвращаться. Сотни тысяч других — лишь раздумывают о переезде, взвешивая все "за" и "против".

Именно для них портал "Комментарии" запускает спецпроект, в рамках которого наши журналисты попытаются показать жизнь в европейских странах и городах с самых разных сторон. Мы будем общаться с украинцами, проживающими в Германии, Италии, Польше, Чехии, Португалии и в других уголках Европы. Наши земляки расскажут о своем опыте адаптации, а иногда и выживания, поделятся способами сэкономить и заработать побольше, подскажут, как избежать тех ошибок, которые допускали они и как не разочароваться в Европе в первые же недели после переезда. Для максимальной объективности, мы будем освещать не только жизнь в европейских столицах, но и окунемся в глубинки западных стран.

В пилотном выпуске нашего спецпроекта — Польша — такая близкая к Украине географически и в то же время далекая по уровню жизни страна.

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