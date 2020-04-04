Работа дома во время карантина: как не схлопотать выгорание и справиться с переутомлением

С началом карантина людям пришлось совмещать работу дома, обучение детей и уход за ними, еще и кучу домашних дел. А риск выгорания во время пандемии выше, пишет BBC.

Сообщается, что с началом пандемии коронавируса выгорание приняло другую форму. Специалисты называют это "усталостью от принятия решений". Так, на нас падает поток информации: бесконечные тревожные новости из всего мира, новый график обучение детей, настройка удаленной работы. А проблемы, требующие неотложного решения, меняются ежечасно: будь то безопасность семьи, или же повседневные заботы вроде обеда. Таким образом, наш дом, крепость, теперь превратился в офис, школу и немного тюрьму.

Кроме того, обычные механизмы преодоления стресса - спортзал или занятия живописью - теперь не доступны. А попытка отвлечься на что-то новое на самом деле может лишь усилить выгорание. Поэтому надо найти альтернативу – медитация, прогулки в одиночестве или "погружение" в Netflix. Отмечается, что главное в предотвращении выгоранию - не изнурять себя любой деятельностью.

Также психологи советуют не требовать от себя сейчас больше, чем обычно. Если у вас не появилось свободное время, то не следует считать себя неудачником, который не проводит "карантин с пользой", как призывают в соцсетях. Рекомендуется лучше заботиться о своем здоровье, а не о том, как продвигается работа над вашим шедевром или о его отсутствии.

Следует отметить, что у людей добавилось множество новых забот: финансовая нестабильность, страх потерять работу, тревога о родителях, разочарование по поводу отмененных поездок. Хотя требования остались такими, как и были. Поэтому советуют посмотреть на ситуацию шире: это лишь период жизни, хоть и тяжелый, но он пройдет.

Помните, что можно выйти из карантина более гибким, с новыми жизненными навыками, научившись приспосабливаться к обстоятельствам.

Ранее "Комментарии" писали, что разработан генератор офисного шума для тех, кому сложно работать дома.

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