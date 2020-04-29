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В правительстве готовы договариваться со странами Европы о трудоустройстве заробитчан

Сейчас украинское правительство получило запрос о потребности в заробитчанах только от Финляндии

сегодня, 18:39
Автор:

• Таисия Ерохина

В правительстве готовы договариваться со странами Европы о трудоустройстве заробитчан

Правительство готово к переговорам со странами Европы, которые желают официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, говорится в Telegram-канале главы Кабмина.

Отмечается, что важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Шмыгаль добавил, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Пока что Украина не получала официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Напомним, МИД Украины ранее сообщал, что страна пока что не будет отпускать граждан на заработки за границу. Обусловлено это было в частности соображениями безопасности и здоровья граждан, ведь в условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания.

Ранее "Комментарии" писали, что Польша откроет воздушное пространство для заробитчан из Украины.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/157
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