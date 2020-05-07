"Мы ищем таланты": что стоит за инициативой трудоустройства молодежи в органы власти

В Офисе президента (ОП) предложили губернаторам ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью. Предполагается, что те смогут заняться формированием списка "амбициозных молодых и талантливых людей из областей для работы на государство". Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили перспективы этой затеи.

"Создавать отдельную должность - нецелесообразно"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает идею в целом правильной. Но не видит целесообразности создания отдельной такой должности.

"В любой ОГА есть кто-то из замов, кто отвечает за кадровую политику, – поясняет эксперт. – Условный кадровик. Он и должен заниматься этой работой. Еще лучше, чтобы был отдельный проект, который курировал бы замгубернатора. Но при необходимости можно назначить и отдельного человека. Причем не обязательно в статусе зама главы ОГА".

Владимир Фесенко напоминает, что создание партии "Слуга народа" начинали именно с идеи кадрового, социального лифта.

"Потребности в этом, действительно, есть, – подчеркивает политолог. – Талантливые кадры среди молодежи нужно искать, дополняя ими кадровый состав на всех уровнях. Но это следует делать системно, на постоянной основе. И заниматься этим должны профессиональные кадровики – и в Офисе президента, и в ОГА. Возможно, с участием соответствующих рекрутинговых агентств с опытом".

"Нужно заниматься партийным строительством, а не имитировать бурную деятельность"

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев считает, что руководство страны опять пытается симулировать бурную деятельность.

"Если бы власти реально нужны были лояльные и хорошо подготовленные кадры, она занялась бы партийным строительством, а не создавала всякие сомнительные должности, – говорит Даниил Богатырев. – Ничто так не способно подготовить молодых, талантливых управленцев, как партийная работа, последующее избрание в местные органы власти, получение там обширного опыта, и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице на общегосударственный уровень".

По мнению эксперта УИП, именно отсутствие нормальных институциализированных партий порождает систематическую нехватку квалифицированных кадров в украинской политике.

"Хорошая картинка при плохой погоде"

Предложение привлекать талантливую и энергичную молодежь на государственную службу – не новая история, отмечает политический эксперт Тарас Семенюк.

"Такие предложения были во все времена, – подчеркивает эксперт. – Сегодня это выглядит как попытка "понравиться" избирателям и создать хорошую картинку при плохой погоде"

Само предложение по своей сути не плохое, признаёт Тарас Семенюк. Но напоминает, что год назад такими же методами формировали партию "Слуга народа". Оценить уровень подготовки "слуг" каждый может самостоятельно.

Зеленский, по мнению эксперта, не учел (и не учитывает) одну важную вещь: молодежь нужно приглашать на государственную службу, но должны быть два ключевых критерия:

– достойная зарплата, особенно если речь идет о топ должности;

– четкий и понятный карьерный лифт, который функционирует исключительно на оценке профессиональных качеств.

"В Украине сломана система подготовки профессиональных кадров для государственных институтов, – подчеркивает Тарас Семенюк. – Речь идет о классе управленцев, которые готовятся в соответствующих университетах, а также при партийных структурах. Это работает во многих преуспевающих демократиях. Потому что и политическое, и профессиональное наследие – это сплав мудрости и опыта с молодой энергией и готовностью перенять эстафету у старшего поколения".

Как сообщал портал "Комментарии", в политической партии "Слуга народа" официально никто не работает.



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