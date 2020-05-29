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В Минздраве рассказали, на какую работу люди старше 60 лет могут выйти с 1 июня

Министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил, кто из людей старше 60 лет может работать уже с июня, а кому рекомендовано продолжить находиться в самоизоляции до 22 июня

29 мая 2020, 11:36 comments1140
Автор:

Таисия Ерохина

В Минздраве рассказали, на какую работу люди старше 60 лет могут выйти с 1 июня

Люди преклонного возраста смогут выйти на работу с 1 июня, но только определенные категории. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, большинству пенсионерам Минздрав рекомендует продолжить самоизоляцию до 22 июня. Однако с 1 июня разрешается выход на работу сотрудникам органов власти и критической инфраструктуры.

"В постановлении правительства четко определенно, кто подлежит обязательной самоизоляции. В том числе люди, которые входят в группу риска – это люди старше 60 лет. Там есть исключения, которые касаются людей, которые работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры, или той, которая работает в услугах жизнеобеспечения нашего населения – например, водоснабжение, энергетика, химическая отрасль, - рассказал Степанов. - Все эти люди могут работать и не находиться в режиме самоизоляции".

Министр отметил, что выход людей пожилого возраста должен быть с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Все другие люди, особенно пенсионеры, должны находиться в самоизоляции, подчеркнули в Минздраве.

Напомним, Минсоцполитики хочет доплачивать пожилым гражданам по 500 грн.

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Источник: https://comments.ua
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