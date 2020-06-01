Безработица в Украине ставит новый антирекорд

Карантинные ограничения негативным образом отразились на занятости украинцев. Неутешительную статистку опубликовала Государственная служба занятости. Уровень безработицы в стране продолжает расти высокими темпами.

Так, число безработных за прошедшую неделю увеличилось на 16 тысяч 600 человек. Общее же число безработных украинцев составляет уже более полумиллиона — согласно официальным данным без работы остаются 511 тысяч 267 человек. Отмечается, что этот показатель фактически на 69% выше, чем на ту же дату в предыдущем году.

Помощь от государства в виде пособия по безработице получают 424 тысячи украинцев.

С 12 марта, когда в стране ввели карантин, служба занятости зарегистрировала 249,028 тысячи безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 191,253 тыс. безработных начали получать помощь по безработице - это на 98% больше по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабмине прогнозируют дальнейший рост числа безработных. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Так, в правительстве ожидают рост безработицы до 9,4%. Отметим, что годом ранее, в 2019 году этот показатель составлял 8,2%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!