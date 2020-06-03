Стало известно, как отличается зарплата мужчин и женщин в Украине

Среднемесячная заработная плата мужчины в Украине за квартал 2020 года составила 12438 грн, а женщин – 9785 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной статистики Украины.

Как подсчитал Госстат, наибольшую зарплату мужчины получают в Киеве – 17969 грн, Донецкой области – 14545, Днепропетровской – 13461, Запорожской – 13046, Киевской – 12724. Тогда как заработки женщин самые высокие в столице – 15659 грн, Киевской области – 9939, Днепропетровской – 9363, Донецкой – 9217, Запорожской – 9159.

А вот самые низкие показатели зарплат фиксируют в Черновицкой области для мужчин – 8532 грн, а в Тернопольском регионе для женщин – 7794 грн.

По видам экономической деятельности, как показывает статистика, больше всего получают мужчины, которые работают в финансовой и страховой отрасли – 27254 грн, авиации – 24714 грн, в сфере информации и телекоммуникации – 21986 грн. Наименьшие зарплаты для мужского пола наблюдаются в сфере временного размещения и организации питания – 7303 грн, функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 7528 грн, охраны здоровья и предоставления социальной помощи – 8161 грн.

Женщины самые большие зарплаты имеют в таких же областях: авиационного транспорта – 22882 грн, финансовой и страховой деятельности – 18314 грн, информации и телекоммуникаций – 17510. А вот меньше всего представительницы женского пола получают в сферах почтовой и курьерской деятельности – 5959 грн, временного размещения и организации питания – 6578 грн, функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 7148 грн.

Напомним, в Украине рынок труда страдает не столько из-за коронавируса, сколько в результате долгосрочных проблем, в частности речь идет о старении и сокращении населения - на 10 работников в нашей стране приходится 11 пенсионеров. О ТОП проблемах украинского рынка труда "Комментарии" сообщали ранее.

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