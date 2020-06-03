В Украине хотят отказаться от бумажной трудовой книжки: что решил Кабмин

Правительство одобрило решение относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме, сообщает Министерство социальной политики.

Так, сегодня, 3 июня, на заседании Кабмин одобрил проект Закона Украины “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме”.

Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, фактически мы идем по пути отказа от бумажных трудовых книжек.

"Мы определяем законодательные основания для автоматического назначения пенсий по возрасту, через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - отметила министр.

Законопроект предлагает ввести возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения человека. А именно – будет создан механизм, предоставляющий возможность человеку самостоятельно выбирать автоматическое назначение или отсрочку выхода на пенсию, которое будет иметь свои преимущества в увеличенном размере пенсии и определять в автоматизированном режиме наиболее выгодный вариант для назначения пенсии, включая дату такого назначения. Кроме того, Пенсионный фонд автоматически будет информировать о наступлении права на назначение пенсии и ее ориентировочный размер.

По словам Лазебной, оригинал бумажной трудовой будет передаваться на хранение работнику как официальный документ. Если работник изъявит желание продлить ее ведение, то работодатель по его требованию будет обязан параллельно с электронным учетом трудовой деятельности внести в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

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