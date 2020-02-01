Поединок Джошуа - Усик может не состояться в этом году

Бой между украинским боксером Александром Усиком и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа может не состояться. Об этом заявил промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Эдди Хирн, передает BoxingScene.

По его словам, поединок британца с украинцем может не состояться в этом году.

"На данный момент хронология события понятна. Конечно, WBO хочет знать, как обстоят дела с их обязательным претендентом Александром Усиком. Все будет происходить следующим образом: Джошуа сначала проведет бой с Пулевым, после чего он или один из победителей, которым, мы уверены, окажется ЭйДжей, – должен будет защитить титул против Усика", - сказал Хирн.

По словам промоутера, они готовятся "единственный вариант, при котором Джошуа не проведет бой с Усиком, если удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.

" На кону этого боя не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO точно захотят защитить Усика", - добавил Хирн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал,что под Киевом поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку-боксера, призершу чемпионата Европы по боксу Амину Булах.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!