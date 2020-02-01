Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.02.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 01.02.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Спорт бокс Поединок Джошуа - Усик может не состояться в этом году
НОВОСТИ Все новости

Поединок Джошуа - Усик может не состояться в этом году

Поединку Энтони Джошуа с Александром Усиком может помешать бой с победителем реванша Уайлдер - Фьюри

сегодня, 11:46
Автор:

• Ольга Чародий

Бой между украинским  боксером Александром Усиком и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа может не состояться. Об этом заявил промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Эдди Хирн, передает BoxingScene.

По его словам, поединок британца с украинцем может не состояться в этом году.

"На данный момент хронология события понятна. Конечно, WBO хочет знать, как обстоят дела с их обязательным претендентом Александром Усиком. Все будет происходить следующим образом: Джошуа сначала проведет бой с Пулевым, после чего он или один из победителей, которым, мы уверены, окажется ЭйДжей, – должен будет защитить титул против Усика", - сказал Хирн.

По словам промоутера, они  готовятся "единственный вариант, при котором Джошуа не проведет бой с Усиком, если удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.

" На кону этого боя не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO точно захотят защитить Усика", - добавил Хирн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал,что  под Киевом поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку-боксера, призершу чемпионата Европы по боксу Амину Булах.

                                                                                                        


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...