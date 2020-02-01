Поединок Джошуа - Усик может не состояться в этом году

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Бой между украинским боксером Александром Усиком и чемпионом мира
в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа может не
состояться. Об этом заявил промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Эдди
Хирн, передает BoxingScene.
По его словам, поединок британца с украинцем
может не состояться в этом году.
"На данный момент хронология
события понятна. Конечно, WBO хочет знать, как обстоят дела с их обязательным
претендентом Александром Усиком. Все будет происходить следующим образом:
Джошуа сначала проведет бой с Пулевым, после чего он или один из победителей,
которым, мы уверены, окажется ЭйДжей, – должен будет защитить титул против
Усика", - сказал Хирн.
По словам промоутера, они готовятся "единственный вариант, при котором
Джошуа не проведет бой с Усиком, если удастся договориться о бое с победителем
реванша Уайлдер - Фьюри.
" На кону этого боя не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO точно захотят защитить Усика", - добавил Хирн.
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