Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.04.2020

BTC/USD

6345.01

ETH/USD

133.11

LTC/USD

38.81

НБУ 01.04.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт бокс Усик за Сталина: украинский боксер угодил в скандал
НОВОСТИ Все новости

Усик за Сталина: украинский боксер угодил в скандал

Интернет-пользователи раскритиковали боксера Александра Усика за фото со словами в поддержку Сталина.

сегодня, 13:54
Автор:

• Виолетта Комаровская

Усик за Сталина: украинский боксер угодил в скандал

Украинский боксер Александр Усик снова угодил в скандал. В этот раз из-за Сталина. Фото спортсмена со словами в поддержку советского диктатора опубликовало в Facebook сообщество "Баба і кіт".

Сама фотография не первой свежести, ее нашли в архивах. Но все же факт остается фактом, на ней Александр Усик с улыбкой позирует возле стены с надписью "Viva Stalin". При этом еще и показывает жест - так называемую "козу", которая может восприниматься как символ одобрения. Рядом с надписью изображены серп и молот. 

Подобную оплошность, пусть даже и в прошлом, интернет-пользователи чемпиону мира в тяжелом весе не простили. В комментариях к фото они довольно эмоционально раскритиковали Усика. "Вата в очередной раз показала свое лицо", "А маковку напрочь отбили у этого кренделя", "Сделайте ему прививку, хотя бы от бешенства", написали в комментариях возмущенные пользователи.

Некоторые, правда, стали в поддержку боксера и попросили не придираться к прошлому. Но таких пользователей оказалось крайне мало. 

Иосиф Сталин - советский диктатор, который запустил в СССР кровавую репрессивную машину. Миллионы граждан за несогласие режиму или, даже, просто так были сосланы в лагеря, сотни тысяч расстреляны. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что британцы признали Александра Усика лучшим иностранным боксером. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/babaandkit/photos/a.451544164890400/3133186673392789/?type=3&theater
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...