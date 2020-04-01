Усик за Сталина: украинский боксер угодил в скандал

Украинский боксер Александр Усик снова угодил в скандал. В этот раз из-за Сталина. Фото спортсмена со словами в поддержку советского диктатора опубликовало в Facebook сообщество "Баба і кіт".

Сама фотография не первой свежести, ее нашли в архивах. Но все же факт остается фактом, на ней Александр Усик с улыбкой позирует возле стены с надписью "Viva Stalin". При этом еще и показывает жест - так называемую "козу", которая может восприниматься как символ одобрения. Рядом с надписью изображены серп и молот.

Подобную оплошность, пусть даже и в прошлом, интернет-пользователи чемпиону мира в тяжелом весе не простили. В комментариях к фото они довольно эмоционально раскритиковали Усика. "Вата в очередной раз показала свое лицо", "А маковку напрочь отбили у этого кренделя", "Сделайте ему прививку, хотя бы от бешенства", написали в комментариях возмущенные пользователи.

Некоторые, правда, стали в поддержку боксера и попросили не придираться к прошлому. Но таких пользователей оказалось крайне мало.

Иосиф Сталин - советский диктатор, который запустил в СССР кровавую репрессивную машину. Миллионы граждан за несогласие режиму или, даже, просто так были сосланы в лагеря, сотни тысяч расстреляны.

Ранее "Комментарии" писали о том, что британцы признали Александра Усика лучшим иностранным боксером.





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