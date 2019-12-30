УЕФА назвал лучшего бомбардира своих турниров

Португальский форвард Криштиану Роналду стал самым результативным игроком турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сказано на сайте УЕФА.



Так, в 2019 году Роналду забил 21 мяч, опередив на два гола нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейна. Тройку замкнула футболистка сборной Нидерландов и "Арсенала" Вивианн Мидема (18 голов).



Отметим, Криштиану Роналду уже признавался лучшим бомбардиром клубных и континентальных турниров под эгидой УЕФА в 2013, 2014 и 2017 гг. Свой 700-й гол в карьере португальский форвард забил в отборочном матче против сборной Украины на Евро-2020. Тогда сборная Португалии уступила национальной команде Украины со счетом 1:2. Украина досрочно вышла в финальную часть Чемпионата Европы 2020 г.



Напомним, Криштиану Роналду является пятикратным владельцем Золотого мяча (2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг). А в 2008, 2011, 2014 и 2015 гг. получал Золотую бутсу УЕФА.



Также Роналду становился чемпионом Европы в составе сборной Португалии (2016) и победителем Лиги чемпионов УЕФА сезонов 2007-2008, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 гг. в составе клубов "Манчестер Юнайтед" и "Реал" (Мадрид).

