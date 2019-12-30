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УЕФА назвал лучшего бомбардира своих турниров

Роналду стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в четвертый раз за 7 лет

сегодня, 15:34
Автор:

• Мария Чиренко

Португальский форвард Криштиану Роналду стал самым результативным игроком турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сказано на сайте УЕФА.

Так, в 2019 году Роналду забил 21 мяч, опередив на два гола нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейна. Тройку замкнула футболистка сборной Нидерландов и "Арсенала" Вивианн Мидема (18 голов).

Отметим, Криштиану Роналду уже признавался лучшим бомбардиром клубных и континентальных турниров под эгидой УЕФА в 2013, 2014 и 2017 гг. Свой 700-й гол в карьере португальский форвард забил в отборочном матче против сборной Украины на Евро-2020. Тогда сборная Португалии уступила национальной команде Украины со счетом 1:2. Украина досрочно вышла в финальную часть Чемпионата Европы 2020 г.

Напомним, Криштиану Роналду является пятикратным владельцем Золотого мяча (2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг). А в 2008, 2011, 2014 и 2015 гг. получал Золотую бутсу УЕФА.

Также Роналду становился чемпионом Европы в составе сборной Португалии (2016) и победителем Лиги чемпионов УЕФА сезонов 2007-2008, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 гг. в составе клубов "Манчестер Юнайтед" и "Реал" (Мадрид).

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Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2635959.html?iv=true
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