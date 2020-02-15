"Манчестер Сити" на два сезона дисквалифицирован из розыгрыша Лиги Чемпионов

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение о дисквалификации английского футбольного клуба "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два следующих сезона. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Такое решение было принято в связи с серьезными нарушениями правил клубного лицензирования и финансового "фэйр-плей" УЕФА. В частности, "Ман Сити" в 2012-2016 годах завысил доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности.

"Арбитражная палата наложила дисциплинарные меры на футбольный клуб "Манчестер Сити" и определила, что он должен быть отстранен от участия в любых клубных соревнованиях УЕФА на два ближайших сезона (то есть на сезоны 2020/21 и 2021/22), а также заплатить штраф в размере 30 млн евро", - сообщили в УЕФА.

Как писал портал "Комментарии", Александр Зинченко перенес успешную операцию на колене и вернется в строй к концу ноября. Как сообщил во время пресс-конференции тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, Александру, которого в последнее время беспокоили неприятные ощущения в колене, пришлось его "почистить", а на восстановление понадобится от четырех до пяти недель.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде еще рано думать о победе в Лиге чемпионов. По его словам, его подопечные упускают слишком много моментов у чужих ворот. "Мы упустили слишком много моментов в последних матчах, поэтому мы должны улучшить этот компонент. Люди говорят, что победа в Лиге чемпионов является нашей основной целью, но мы все еще не готовы", — поведал менеджер "горожан".

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