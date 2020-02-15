"Манчестер Сити" на два сезона дисквалифицирован из розыгрыша Лиги Чемпионов

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Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю
клубов приняла решение о дисквалификации английского футбольного клуба
"Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два следующих сезона. Об
этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Такое решение было принято в связи с серьезными нарушениями
правил клубного лицензирования и финансового "фэйр-плей" УЕФА. В
частности, "Ман Сити" в 2012-2016 годах завысил доходы от спонсорства
в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности.
"Арбитражная палата наложила дисциплинарные меры на
футбольный клуб "Манчестер Сити" и определила, что он должен быть
отстранен от участия в любых клубных соревнованиях УЕФА на два ближайших сезона
(то есть на сезоны 2020/21 и 2021/22), а также заплатить штраф в размере 30 млн
евро", - сообщили в УЕФА.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде еще рано думать о победе в Лиге чемпионов. По его словам, его подопечные упускают слишком много моментов у чужих ворот. "Мы упустили слишком много моментов в последних матчах, поэтому мы должны улучшить этот компонент. Люди говорят, что победа в Лиге чемпионов является нашей основной целью, но мы все еще не готовы", — поведал менеджер "горожан".
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