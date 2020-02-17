Защитник "Сельты" влепил Зидану "пощечину" с ноги

Во втором тайме матча Ла Лиги "Реал" – "Сельта" (2:2) защитник галисийцев Джозеф Айду, пытаясь сохранить мяч в игре у боковой линии, потерял равновесие, упал и сбил с ног главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

Во время падения спортсмен случайно ударил французского специалиста ногой по лицу. Благо во время инцидента никто не получил серьезных травм, и игра продолжилась. Ганский футболист вернулся в игру, а Зидан продолжил руководить своей командой.

Как сообщало издание "Комментарии", главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не оставляет попыток убедить президентаклуба Флорентино Переса подписать полузащитника "Манчестер "Юнайтед" Поля Погба.

Сам руководитель "королевского клуба", в свою очередь, рассматривает вариант с подписанием хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена и считает, что 30 млн евро будет достаточно для согласования сделки со "шпорами" в январе.

Погба был главной трансферной целью Зидана минувшим летом, однако "сливочные" не смогли договориться с "Манчестер Юнайтед" о продаже их лидера. Зидан считает, что его соотечественник желает играть на "Бернабеу".

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