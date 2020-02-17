Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 17.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Защитник "Сельты" влепил Зидану "пощечину" с ноги
НОВОСТИ Все новости

Защитник "Сельты" влепил Зидану "пощечину" с ноги

Тренер "Реала" Зидан получил ногой по лицу во время матча

сегодня, 12:06 324
Автор:

• Наталья Шевченко

Защитник "Сельты" влепил Зидану "пощечину" с ноги

Во втором тайме матча Ла Лиги "Реал" – "Сельта" (2:2) защитник галисийцев Джозеф Айду, пытаясь сохранить мяч в игре у боковой линии, потерял равновесие, упал и сбил с ног главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

Во время падения спортсмен случайно ударил французского специалиста ногой по лицу. Благо во время инцидента никто не получил серьезных травм, и игра продолжилась. Ганский футболист вернулся в игру, а Зидан продолжил руководить своей командой.

Как сообщало издание "Комментарии", главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не оставляет попыток убедить президентаклуба Флорентино Переса подписать полузащитника "Манчестер "Юнайтед" Поля Погба.  

Сам руководитель "королевского клуба", в свою очередь, рассматривает вариант с подписанием хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена и считает, что 30 млн евро будет достаточно для согласования сделки со "шпорами" в январе.

Погба был главной трансферной целью Зидана минувшим летом, однако "сливочные" не смогли договориться с "Манчестер Юнайтед" о продаже их лидера. Зидан считает, что его соотечественник желает играть на "Бернабеу".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...