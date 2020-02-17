Умер выживший в авиакатастрофе вратарь «Манчестер Юнайтед»

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На 87 году
жизни умер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной
Ирландии Гарри Грегг. Об этом сообщает "Би-Би-Си".
Грегг выступал за манкунианцев с 1957 по 1966 год. Вратарь
оказался одним из уцелевших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой
погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер Юнайтед". Грегга
впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета.
На поле он вернулся спустя две недели после трагедии.
В составе сборной Северной Ирландии Грегг провел 25 матчей. В 1958-м он помог ей дойти до четвертьфинала чемпионата мира и стал лучшим вратарем турнира.
Как сообщало издание "Комментарии", Месси установил очередной рекорд и превзошел достижение Роналду.
Напомним, "Манчестер
Юнайтед" переименует одну из трибун в честь легенды клуба
Чарльтон является настоящей легендой "Юнайтед", за
который он провел 758 матчей и забил рекордное количество голов – 249
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