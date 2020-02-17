Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 17.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Умер выживший в авиакатастрофе вратарь «Манчестер Юнайтед»
НОВОСТИ Все новости

Умер выживший в авиакатастрофе вратарь «Манчестер Юнайтед»

Умер экс-голкипер МЮ Гарри Грегг, который стал героем мюнхенской авиакатастрофы

сегодня, 13:57 291
Автор:

• Наталья Шевченко

Умер выживший в авиакатастрофе вратарь «Манчестер Юнайтед»

На 87 году жизни умер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Грегг выступал за манкунианцев с 1957 по 1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков "Манчестер Юнайтед". Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета. На поле он вернулся спустя две недели после трагедии.

В составе сборной Северной Ирландии Грегг провел 25 матчей. В 1958-м он помог ей дойти до четвертьфинала чемпионата мира и стал лучшим вратарем турнира.

Как сообщало издание "Комментарии", Месси установил очередной рекорд и превзошел достижение Роналду.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" переименует одну из трибун в честь легенды клуба

Чарльтон является настоящей легендой "Юнайтед", за который он провел 758 матчей и забил рекордное количество голов – 249



 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...