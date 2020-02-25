Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.02.2020

BTC/USD

9425.15

ETH/USD

253.15

LTC/USD

72.28

НБУ 25.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.67

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Нападающего «Динамо» на год отстранили от игр
НОВОСТИ Все новости

Нападающего «Динамо» на год отстранили от игр

В «Динамо» не стали раскрывать подробности дела Беседина

сегодня, 17:30
Автор:

• Мария Чиренко

Нападающего «Динамо» на год отстранили от игр

Апелляционный орган УЕФА принял решение отстранить от игр на 1 год нападающего ФК "Динамо" (Киев) Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", - сказано в сообщении клуба.

В ФК отметили, что Апелляционный орган УЕФА рассматривал дело по ходатайству самого Беседина по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА.

"О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа… К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств", - добавили в клубе.

Артем Беседин был отстранен от матчей за нарушение антидопинговых правил с 19 декабря 2019 года. Срок действия решения Апелляционной инстанции УЕФА начинается с этого дня.

Напомним, после матча группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме", в котором "динамовцы" проиграли со счетом 3:4, Беседин провалил допинг-тест. Однако нападающий киевлян свою вину в употреблении запрещенных препаратов отрицает.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/uefa_vidstoroniv_artema_besedina_na_1_rik/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...