Нападающего «Динамо» на год отстранили от игр

Апелляционный орган УЕФА принял решение отстранить от игр на 1 год нападающего ФК "Динамо" (Киев) Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.



"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", - сказано в сообщении клуба.



В ФК отметили, что Апелляционный орган УЕФА рассматривал дело по ходатайству самого Беседина по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА.



"О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа… К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств", - добавили в клубе.



Артем Беседин был отстранен от матчей за нарушение антидопинговых правил с 19 декабря 2019 года. Срок действия решения Апелляционной инстанции УЕФА начинается с этого дня.



Напомним, после матча группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме", в котором "динамовцы" проиграли со счетом 3:4, Беседин провалил допинг-тест. Однако нападающий киевлян свою вину в употреблении запрещенных препаратов отрицает.

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