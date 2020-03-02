Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8816.79
ETH/USD
228.50
LTC/USD
60.64
USD/UAH
24.94
EUR/UAH
27.71
RUB/UAH
0.37
Финальный матч Суперкубка
УЕФА, в котором встречаются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы, впервые
пройдет в России в 2023 году. Его примет стадион "Ак Барс Арена" в Казани.
Открытый в 2013 году
стадион считается домашней ареной казанского "Рубина", который, тем не менее,
редко проводит там матчи из-за других, более важных мероприятий, которые
принимает стадион. "Рубин" зачастую вынужден принимать домашние матчи на своем
старом стадионе "Центральный".
В обычное время стадион
носит название "Ак Барс Арена", однако в период международных матчей
переименовывается в "Казань Арена". Ранее стадион принимал "репетиционный"
Кубок конфедераций в 2017 году и масштабный Чемпионат мира в 2018 году. Трибуны
вмещают более 45 тыс. болельщиков.
Как сообщал портал "Комментарии",
Суперкубок УЕФА в 2019 году впервые доверили рассудить женщине. 14 августа матч
между победителем Лиги Чемпионов "Ливерпулем" и победителем Лиги Европы "Челси"
закончился серией послематчевых пенальти, в которых победил "Ливерпуль".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости