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Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России

Игра состоится на казанском стадионе «Ак Барс Арена», который принимал матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

сегодня, 17:21
Автор:

• Антон Варанов

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России

Финальный матч Суперкубка УЕФА, в котором встречаются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы, впервые пройдет в России в 2023 году. Его примет стадион "Ак Барс Арена" в Казани.

Открытый в 2013 году стадион считается домашней ареной казанского "Рубина", который, тем не менее, редко проводит там матчи из-за других, более важных мероприятий, которые принимает стадион. "Рубин" зачастую вынужден принимать домашние матчи на своем старом стадионе "Центральный".

В обычное время стадион носит название "Ак Барс Арена", однако в период международных матчей переименовывается в "Казань Арена". Ранее стадион принимал "репетиционный" Кубок конфедераций в 2017 году и масштабный Чемпионат мира в 2018 году. Трибуны вмещают более 45 тыс. болельщиков.

Как сообщал портал "Комментарии", Суперкубок УЕФА в 2019 году впервые доверили рассудить женщине. 14 августа матч между победителем Лиги Чемпионов "Ливерпулем" и победителем Лиги Европы "Челси" закончился серией послематчевых пенальти, в которых победил "Ливерпуль".


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Источник: https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/newsid=2640221.html
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