Роналдиньо схватила полиция в Парагвае

Чемпиона мира по футболу Роналдиньо схватили парагвайские полицейские. Его подозревают в подделке документов, сообщает издание "AS".

Звездный футболист, легендарный форвард "ПСЖ", "Милана" и "Барселоны", ближайшее время может провести за решеткой. Бывшего нападающего сборной Бразилии и экс-игрока каталонской "Барселоны" задержали по подозрению в использовании фальшивых документов. Парагвайский прокурор уже выдал ордер на арест.

В неприятную историю бразильский футболист вляпался не один, а вместе со своим братом Роберто. По данным правоохранителей оба мужчины приехали в парагвайский Асунсьон, используя поддельные документы. Паспорта, которые они предоставили не были зарегистрированы в электронной системе. Силовикам ничего не оставалось делать, как кинуть звезду футбола вместе с его братом за решетку. По крайней мере, пока не выяснится, что не так с их документами.

Оба задержанных сейчас дают показания сотрудникам Департамента по борьбе с организованной преступностью в парагвайском городе Ламбаре. Именно там сегодня Роналдиньо планировал презентовать свой благотворительный проект. Но судьба распорядилась иначе.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что у Роналдиньо уже были проблемы с законом на родине в Бразилии.

Фото: Fiskalia Paraguay





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