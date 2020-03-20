«Пандемия — это угроза. И она уже здесь»: украинские футболисты обратились к населению из-за коронавируса

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Игроки разных
украинских футбольных профессиональных клубов обратились к населению Украины с
призывом соблюдать карантин и основные рекомендации Всемирной организации
здравоохранения. Об этом сообщает TK Media.
Спортсмены записали
видеообращение по поводу распространения китайского коронавируса Covid-19. В видеооролике приняли участие Андрей Пятов,
Сергей Кривцов и Тарас Степаненко из донецкого "Шахтера", а также Сергей
Сидорчук из киевского "Динамо" и Никита Шевченко из луганской "Зари".
Футболисты рассказали,
что пандемия коронавируса — это не шутка, не где-то далеко, а реальная угроза.
Также они призвали придерживаться новых правил и ограничений от правительства,
тщательно и правильно мыть руки с мылом, избегать посещения людных мест,
заботиться о своих родных и близких и оставаться дома.
"Только объединившись, только играя в команде, мы сможем выиграть в этой войне", — сказали украинские спортсмены.
Как сообщал портал "Комментарии",
украинские олигархи Ахметов и Пинчук выделили миллионы долларов на борьбу с
коронавирусом.
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