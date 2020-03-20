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«Пандемия — это угроза. И она уже здесь»: украинские футболисты обратились к населению из-за коронавируса

Футболисты напомнили, что пандемия — это не шутка

сегодня, 01:08
Автор:

• Антон Варанов

«Пандемия — это угроза. И она уже здесь»: украинские футболисты обратились к населению из-за коронавируса

Игроки разных украинских футбольных профессиональных клубов обратились к населению Украины с призывом соблюдать карантин и основные рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает TK Media.

Спортсмены записали видеообращение по поводу распространения китайского коронавируса Covid-19. В видеооролике приняли участие Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко из донецкого "Шахтера", а также Сергей Сидорчук из киевского "Динамо" и Никита Шевченко из луганской "Зари".

Футболисты рассказали, что пандемия коронавируса — это не шутка, не где-то далеко, а реальная угроза. Также они призвали придерживаться новых правил и ограничений от правительства, тщательно и правильно мыть руки с мылом, избегать посещения людных мест, заботиться о своих родных и близких и оставаться дома.

"Только объединившись, только играя в команде, мы сможем выиграть в этой войне", — сказали украинские спортсмены.


Как сообщал портал "Комментарии", украинские олигархи Ахметов и Пинчук выделили миллионы долларов на борьбу с коронавирусом.


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Источник: https://tk.media/news/pandemiya-eto-ugroza-i-ona-uzhe-zdes-ukrainskie-futbolisty-zapisali-videoobraschenie-2020-03-19
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