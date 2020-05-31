Шахтер обыграл Динамо с разгромным счетом в Киеве

В воскресенье, 31 мая, донецкий Шахтер встретился с киевским Динамо на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и подтвердил свое лидерство в сезоне 2019-2020 годов в Украинской Премьер-лиге. Дерби закончилось со счетом 3:1 в пользу дончан.

В матче 24-го тура голами отметились Виталий Бульяский (38 минута, Динамо), Марлос (39 и 67 минуты, Шахтер), Маркос (74 минута, Шахтер). Первый гол в матче забил Сергей Сидорчук из киевского Динамо на 19 минуте, но главный арбитр матча — харьковчанка Екатерина Монзуль — отменила гол после просмотра видеоповтора VAR, который впервые использовали в классическом украинском дерби между Шахтером и Динамо.

По итогам матча донецкий Шахтер продолжает лидировать в таблице чемпионата с 62 очками. Киевское Динамо занимает четвертое место — у них 46 очков, как у Зари и Десны на 2 и 3 местах соответственно, но хуже дополнительные показатели.

Следующий матч киевляне проведут с Десной 6 июня, а киевляне — с Александрией 7 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", Английская Премьер-лига по футболу возобновится после карантина уже с 17 июня.

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