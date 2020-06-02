ФК Карпаты уходит на карантин: Covid-19 заболели 11 игроков и 15 сотрудников

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Представители футбольного клуба Карпаты рассказали об уходе
на карантин как минимум на две недели из-за распространения коронавируса Covid-19 среди игроков и
сотрудников клуба. На официальном сайте футбольного клуба сообщили, что почти
половина тестов на коронавирус показали положительный результат. Повторный тест
сдали 65 человек.
Еще в среду, 27 мая, СМИ озвучили число в 13 заболевших в
футбольном клубе Карпаты, а позднее издание Sport Arena сообщило о 26 заболевших. Журналист
Олег Ящук подтвердил информацию. По его словам, заболели 11 игроков и 15
сотрудников клуба, среди которых в том числе тренеры.
Представители футбольного клуба Карпаты сообщили о вспышке коронавируса
в субботу, 30 мая. Футболисты пропустили домашний матч 24 тура Украинской
Премьер-лиги против Мариуполя. Гости узнали об отмене матча уже в пути и были
вынуждены ехать обратно.
Теперь Карпаты пропустят еще как минимум для матча против
Ворсклы и Днепра-1. Футбольный клуб занимает последнее место в сезоне 2019-2020
годов Украинской Премьер-лиги и рискует вылететь в Первую лигу в следующем
сезоне.
Как сообщал портал "Комментарии", Шахтер обыграл Динамо с
разгромным счетом в Киеве.
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