ФК Карпаты уходит на карантин: Covid-19 заболели 11 игроков и 15 сотрудников

Представители футбольного клуба Карпаты рассказали об уходе на карантин как минимум на две недели из-за распространения коронавируса Covid-19 среди игроков и сотрудников клуба. На официальном сайте футбольного клуба сообщили, что почти половина тестов на коронавирус показали положительный результат. Повторный тест сдали 65 человек.

Еще в среду, 27 мая, СМИ озвучили число в 13 заболевших в футбольном клубе Карпаты, а позднее издание Sport Arena сообщило о 26 заболевших. Журналист Олег Ящук подтвердил информацию. По его словам, заболели 11 игроков и 15 сотрудников клуба, среди которых в том числе тренеры.

Представители футбольного клуба Карпаты сообщили о вспышке коронавируса в субботу, 30 мая. Футболисты пропустили домашний матч 24 тура Украинской Премьер-лиги против Мариуполя. Гости узнали об отмене матча уже в пути и были вынуждены ехать обратно.

Теперь Карпаты пропустят еще как минимум для матча против Ворсклы и Днепра-1. Футбольный клуб занимает последнее место в сезоне 2019-2020 годов Украинской Премьер-лиги и рискует вылететь в Первую лигу в следующем сезоне.

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