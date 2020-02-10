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Российский олигарх презентовал главе МОК рукопись за 8,8 млн долл

Олимпийский манифест был куплен на аукционе Sotheby's в декабре 2019 года

сегодня, 18:17
Автор:

• Мария Чиренко

Российский олигарх презентовал главе МОК рукопись за 8,8 млн долл

Российский олигарх Алишер Усманов передал  Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста организатора Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Уникальный подарок принял президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает пресс-служба Комитета.

"Это пожертвование выходит далеко за рамки передачи рукописи в Олимпийский музей. Это уникальный момент, который напоминает нам о миссии Олимпийских игр - объединить страны мирными соревнованиями", - подчеркнул глава МОК.

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Пьер де Кубертен выступил с этим 14-страничным манифестом 25 ноября 1892 в Сорбонне. Общественный деятель призывал возродить Олимпийские игры. Спустя два года после оглашения речи было принято решение о возобновлении проведения Олимпиад. В манифесте есть исправление, которые сделаны рукой Пьера де Кубертена.

Документ будет храниться в Олимпийском музее и доступен для посетителей.

Манифест Пьера де Кубертена был продан в декабре 2019 года на аукционе Sotheby's за 8,8 млн долл. Покупатель до нынешнего момента был неизвестен.

Отметим, 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранила Россию от участия во всех чемпионатах мира и Олимпиадах сроком на 4 года.



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