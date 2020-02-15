Россия потеряла первое место в медальном зачете Сочи-2014

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Международный союз биатлонистов дисквалифицировал из-за употребления допинга двух российских спортсменов, в результате чего Россия лишилась первого места в командном зачете Зимней Олимпиады в Сочи, передает Спорт-Экспресс.
Так, результаты Евгения Устюгова были аннулированы за период с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14. В результате, Устюгов остался без золотой медали Сочи-2014 в мужской эстафете. Вместе с ним "золото" также забрали у Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина. В результате, Россия лишилась первого места в командном зачете Олимпиады.
Светлана Слепцова, которая выигрывала Чемпионаты Европы и мира, а также Олимпиаду в Ванкувере-2010, пропустила Олимпиаду в Сочи. Она завершила карьеру в 2017 году. Международный союз биатлонистов аннулировал результаты спортсменки за период с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.
Как сообщал сайт "Комментарии", Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Россию на четыре года права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Спортсмены РФ не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.
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