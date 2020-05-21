Летняя Олимпиада в Токио либо пройдет в 2021, либо не состоится вообще

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал,
что Летние Олимпийские игры в Токио либо пройдут в 2021 году, либо не состоятся
вообще. Об этом он рассказал в интервью BBC Sports.
Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в
2020 году, но 24 марта из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 их перенесли на 2021
год. По словам Баха, если в 2021 году не появится возможность провести
Олимпиаду, то ее придется отменить совсем.
"Нельзя вечно
удерживать 3-5 тысяч человек в организационном комитете. Нельзя держать
спортсменов и спортсменок в состоянии неопределенности", — сказал глава
Международного олимпийского комитета Томас Бах.
По словам Баха, на текущий момент комитет усиленно готовится
к проведению Летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году: организовывает
проживание спортсменов в Олимпийском городке и обеспечивает другие необходимые меры.
Глава комитета рассказал, что не существует никакого
готового плана, вместо него каждый день придумывают что-то новое. Летние
Олимпийские игры в Токио в 2021 году планируют провести с 23 июля по 8 августа.
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