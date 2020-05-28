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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Бостонский марафон отменили впервые за 124 года
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Бостонский марафон отменили впервые за 124 года

Марафон проводили ежегодно с 1897 года

28 мая 2020, 23:58
Автор:

Антон Корнилов

Бостонский марафон отменили впервые за 124 года

Городские власти американского Бостона приняли непростое решение об отмене традиционного ежегодного Бостонского марафона, который проводили без перерывов ежегодно с 1897 года. Об этом сообщили на официальном сайте Бостонского марафона.

Организаторы изначально планировали перенести забег на 14 сентября 2020 года, но из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 решили провести его онлайн. Все участники, которые уже зарегистрировались и внесли финансовый взнос, получат деньги обратно.

В начале сентября 2020 года организаторы планируют провести виртуальные мероприятия по теме Бостонского марафона. Онлайн-участникам предлагают пробежать 42 километра в течение 6 часов и предоставить соответствующие доказательства своих результатов организаторов Бостонского марафона.

За 124 года проведения это первая отмена легендарного марафона в Бостоне. Соревнования начались в 1897 году и с тех пор традиционно проводятся в третий понедельник апреля каждый год. Забеги на 42 и 195 километров считаются одними из самых популярных и престижных во всем мире.

Как сообщал портал "Комментарии", Мартин Скорсезе снял короткометражку о самоизоляции.


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Источник: https://www.baa.org/124th-boston-marathon-be-held-virtually
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