Бостонский марафон отменили впервые за 124 года

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Городские власти американского Бостона приняли непростое
решение об отмене традиционного ежегодного Бостонского марафона, который
проводили без перерывов ежегодно с 1897 года. Об этом сообщили на официальном
сайте Бостонского марафона.
Организаторы изначально планировали перенести забег на 14 сентября
2020 года, но из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 решили провести его онлайн. Все
участники, которые уже зарегистрировались и внесли финансовый взнос, получат
деньги обратно.
В начале сентября 2020 года организаторы планируют провести
виртуальные мероприятия по теме Бостонского марафона. Онлайн-участникам
предлагают пробежать 42 километра в течение 6 часов и предоставить
соответствующие доказательства своих результатов организаторов Бостонского
марафона.
За 124 года проведения это первая отмена легендарного
марафона в Бостоне. Соревнования начались в 1897 году и с тех пор традиционно
проводятся в третий понедельник апреля каждый год. Забеги на 42 и 195
километров считаются одними из самых популярных и престижных во всем мире.
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