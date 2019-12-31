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Свитолина стала одной из самых титулованных теннисисток десятилетия

Возглавила ТОП-10 самых титулованных теннисисток Серена Вильямс

сегодня, 17:42
Автор:

• Мария Чиренко

Украинская теннисистка Элина Свитолина признана одной из самых титулованных теннисисток за последние десятилетие (2010–2019), сообщает TenisGang.

Свитолина заняла в рейтинге 9-е место с 13 трофеями WTA.

Безоговорочный лидер рейтинга — американка Серена Вильямс (36 титулов). На втором месте чешка Петра Квитова (26), на третьем — представительница Дании Каролин Возняцки (24).

Первый титул WTA Свитолитна выиграла в 2013 году (Baku Cup). На Олимпийских Играх в Рио-2016 украинка вышла в четвертьфинал, обыграв Серену Вильямс. А в 2018 году выиграла Чемпионат WTA. 

Кроме того, по итогам 2019 года Элина Свитолина стала одной из самых высокооплачиваемых теннисисток. Она попала в ТОП-5 по призовым — более 6 млн долл.

Отметим, по состоянию на ноябрь Элина Свитолина является 6-й ракеткой мира. 

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Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти (Австралия) в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Украинка уступила сопернице в двух сетах: 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа. До этого поражения Свитолина выиграла десять подряд игр в рамках соревнования.

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