Свитолина потерпела разгромное поражение

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире
в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, не смогла выйти во второй круг,
проиграв американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 1:6.
Уроженка Одессы, являющаяся пятой ракеткой мира, ни разу не
подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4
брейк-пойнтов. На счету Даниэль, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA, 5
эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.
Последний раз подобное поражение случилось у спортсменки в 2016 году на
Ролан Гаррос в матче против Серены Уильямс. В том поединке Свитолина уступила с
многократной победительнице турниров Большого шлема с таким же счетом - 6:1,
6:1.
Новости партнеров
Новости