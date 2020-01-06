Свитолина потерпела разгромное поражение

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 1:6.

Уроженка Одессы, являющаяся пятой ракеткой мира, ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету Даниэль, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

Последний раз подобное поражение случилось у спортсменки в 2016 году на Ролан Гаррос в матче против Серены Уильямс. В том поединке Свитолина уступила с многократной победительнице турниров Большого шлема с таким же счетом - 6:1, 6:1.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти (Австралия) в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Украинка уступила сопернице в двух сетах: 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа. До этого поражения Свитолина выиграла десять подряд игр в рамках соревнования.