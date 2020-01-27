Легенды не уходят: Коби Брайант — больше, чем символ «Лос-Анджелес Лейкерс»

В воскресенье, 26 января, мир потрясла новость о гибели одного из лучших баскетболистов всех времен Коби Брайанта. Он погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Всего на борту находились 9 человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джианна.





В душе любого баскетбольного болельщика наступила пустота. И неважно, какая команда была любимой и в майке какого игрока кто сидел на трибуне или перед телевизором. Еще несколько дней назад он сидел на матче своего клуба с Джианной, которая, к слову, подавала большие надежды в женском баскетболе. Кажется, что совсем недавно Коби, он же Черная Мамба, выходил на паркет. А в последние месяцы он поддерживал свой клуб, который снова всерьез претендует на чемпионский титул.



Ушла не просто легенда, на счету которой множество рекордов. Сухие цифры можно посмотреть на любом спортивном сайте или в Википедии, но они не покажут того, кем Коби был для баскетбола и для НБА. Его рассматривали не иначе как наследника самого Майкла Джордана. А "забить через Коби" было мечтой любого игрока, который хоть раз выходил против него.









Коби Брайант был выбран на драфте НБА в 1996 году прямо со старших классов школы. По иронии судьбы задрафтовала молодого таланта команда "Шарлот Хорнетс", владельцем которой в 2010 году стал Джордан. Коби не сыграл ни одного матча за "Шершней" и сразу был обменен в "Лос-Анджелес Лейкерс". Именно за "озерников" он отыграл все 20 лет в карьере, став настоящим символом клуба, принеся франшизе 5 чемпионских титулов из 16.



В тот момент главной звездой клуба был центровой Шакил О’Нил. Этот дуэт стал символом успеха ЛАЛ и главным командным конфликтом начала 2000-х. Противостояние между игроками за лидерство во франшизе не помешало им выиграть три титула чемпиона НБА подряд в 2000 — 2002 гг.









Коби в этом конфликте одержал победу, после чего еще дважды приводил свой клуб к чемпионству (2009, 2010) в дуэте с Пау Газолем.





Его последние сезоны проходили под знаком неудач и тяжелых травм, с последующим длительным восстановлением. Карьера завершилась так называемым "прощальным туром" в сезоне 2015-2016 гг.

На протяжении всей карьеры его сопровождали многочисленные конфликты с одноклубниками из-за авторитарного типа лидерства, обвинение в изнасиловании, скандал с матерью, но они не поставили под сомнение его авторитет.





Но что Коби оставил после себя? Чему он научил следующие поколения баскетболистов? Наследие Мамбы — сила, выносливость и настоящее стремление к победе, превозмогая боль. Коби был представителем поколения, для которого игра была на первом месте. Погоня за астрономическими контрактами (которые у него были) с ним никак не ассоциировалась. В каждой своей игре он как-будто пытался доказать, что одного таланта мало. Успех — это адский труд. Это лучший пример для подражания.



А его последнее сообщение в Тwitter сейчас смотрится как-то пророчески. Коби поздравил нынешнего лидера ЛАЛ Леброна Джеймса с выходом на 3-е место по результативности за всю историю НБА. Буквально накануне "Король" превзошел Мамбу на 12 очков. Коби просто передал эстафету лидера.









R.I.P.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!