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Коронавирус добрался до спорта: этап Формулы-1 в Китае отменен

Ранее был отменен китайский этап Формулы-Е, который был запланирован на 21 марта

сегодня, 13:15
Автор:

• Мария Чиренко

Коронавирус добрался до спорта: этап Формулы-1 в Китае отменен

Четвертый этап Чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Китае отменен в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующее решение приняла Федерация спорта Шанхая.

Федерация отменила все спортивные соревнования до прекращение эпидемии коронавируса.

Гоночный уик-энд в Китае должен был пройти 14-19 апреля в Шанхае.

Стоит отметить, что в календаре Чемпионата-2020 на сайте Международной автомобильной федерации Гран-При Китая есть. Кроме того, ранее FIA допускала возможность отмены этапа в связи с эпидемией. Организаторы сообщали, что следят за ситуацией.

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Ранее был отменен китайский этап Формулы-Е, который был запланирован на 21 марта.

К слову, в Китае уже отменены международные турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу, в том числе чемпионский бой украинского боксера Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса, назначенный на 1 февраля в городе Хайкоу.

Напомним, по состоянию на 5 февраля зафиксировано 24 324 случая заболевания коронавирусом 2019-nCov. С подозрением на инфекцию госпитализированы еще свыше 23 тыс. человек. Количество умерших достигло 490 человек. Выздоровели от коронавируса 680 человек.


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