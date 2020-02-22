У сборной Росси по биатлону полиция проводит обыски, отобрали телефоны

Итальянская полиция приехала в отель к сборной России по биатлону для проведения обысков. Об этом первым написал в телеграм-канале комментатор Дмитрий Губерниев.



В результате обыска был изъят компьютер и телефон биатлониста Александра Логинова, который ранее был дисквалифицирован за допинг, а на этом ЧМ завоевал золото и бронзу.



"Срочно. Обыски в отеле наших биатлонистов, изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра. Ждем развития событий", - сообщил Губерниев, добавив фото.

Позже информацию подтвердил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.



"В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно", - сказал Нуждов.



Напомним, на сегодня, 22 февраля, запланирована женская и мужская эстафеты на чемпионате мира по биатлону.

Как сообщало издание "Комментарии", украинский толкатель ядра Андрей Семенов может быть дисквалифицирован из-за подозрений в применении допинга.

Украинец вошел в предварительный список отстранения органа по контролю за антидопинговыми правилами в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Повторная проба украинца, которую он сдал во время чемпионата мира-2011, дала положительный результат.

В анализах Семенова выявлено наличие запрещенного стероида – туринабола. Спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.









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