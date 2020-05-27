НХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат. Кубок Стэнли разыграют 24 команды вместо 16

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона 2019-2020 годов досрочно завершен из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщили в российском издании "Медуза" со ссылкой на заявление комиссионера Национальной хоккейной лиги Гэри Бэттмена.

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта из-за пандемии. Всего команды Национальной хоккейной лиги не сыграли 189 запланированных игр. Но НХЛ планирует провести плей-офф, в котором примут участие 24 команды вместо привычных 16. По 12 в каждой конференции с наибольшим процентом набранных очков.

В плей-офф не будут участвовать 7 команд, среди которых Баффало Сейбрз, Нью-Джерси Девилз, Анахайм Дакс, Лос-Анджелес Кингз, Оттава Сенаторз, Сан-Хосе Шаркс, Детройт Ред Уингз. Дата розыгрыша Кубка Стэнли пока не названа. Игры планируют провести в двух городах. Среди вариантов Чикаго, Даллас, Лас-Вегас, Коламбус, Эдмонтон, Лос-Анджелес, Питтсбург, Ванкувер, Миннеаполис и Торонто.

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