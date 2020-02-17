Бывшая девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк, которая встречалась с принцем Гарри, покончила жизнью. Женщину нашли мертвой в ее лондонской квартире. Об этом сообщает The Sun.

В марте суд должен был вынести 41-летней Флэк приговор. Ее подозревали в нанесении телесных повреждений своему 27-летнему парню. Однако все обвинения девушка отрицала.

Из-за произошедшего скандала телеведущую уволили с телеканала ITV. После этого Флэк заняла должность ведущей реалити-шоу о пластической хирургии.





Как известно, отношения с принцем Гарри у Флэк завязались в 2009 году. Пара познакомилась через общих друзей, после чего начала встречаться.

После того, как СМИ начали активно публиковать информацию об их отношениях, пара рассталась. Уже позже принц Гарри встретил Меган Маркл, которая стала его законной супругой.

Как сообщало издание "Комментарии", Кэролайн Луиза Флэк известна, как ведущая на английском телевидении и радио. Она начала свою карьеру в качестве актрисы, снявшись в 2002 году в Bo 'Selecta!. Женщине досталась главная роль. Популярность Флэк возросла после участие в различных шоу "Я знаменитость. Вытащи меня отсюда!", "СЕЙЧАС!" и Xtra Factor.

Флэк покинула проект "Остров Любви" в декабре 2019 года после того, как был арестована за нападение на своего парня. Женщина погибла за три недели до начала судебного процесса.

Напомним, принц долго не мог встретить свою единственную: до Меган у него было множество романов, но ни одной девушке он так и не сделал предложения руки и сердца. В школьные времена он встречался с Челси Дэйви, потом была актриса и танцовщица Крессида Бонж, затем блондинка из группы Saturdays Молли Кинг, еще одна блондинка — модель Флоренс Бруднелл-Брюс. Также он встречался с ведущей британского шоу X Factor Кэролайн Флэк, а после нее — с норвежской певицей Камилой Ромстранд.



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