Королевский скандал: фонд принца Гарри "отправлял" смотреть китайское порно

Королевская семья оказалась в эпицентре нового скандала. На этот раз всему виной ошибка на официальном сайте монархов, который отправлял интернет-пользователей смотреть китайское порно. Об этом сообщает The Sun.

Как известно, порнографию случайно открыли те, кто пытался перейти на страницу фонда Dolen Cymru, патроном которого является принц Гарри. Однако вместо благотворительности пользователи увидели секс-шоу и кино для взрослых с участием азиатов. Во дворце выяснили, что причина оплошности – старый домен, который уже обзавелся новым владельцем. Вскоре неприличный контент с сайта королевской семьи удалили.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что инсайдеры, приближенные к королевской семье, поговаривают о том, что в Лондон принц Гарри и Меган Маркл больше не вернутся. Об этом свидетельствует тот факт, что герцоги распускают слуг своей британской резиденции, а также уволили весь свой персонал в Букингемском дворце.

Как известно, после переезда в Канаду Меган освободила свою помощницу. Теперь же вместе с Гарри они сообщили об увольнении еще 15 сотрудникам офиса в Букингемском дворце. Некоторых оставили при королеве, другие же находятся в поиске работы.

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