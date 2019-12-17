Селена Гомес рассказала, что ее привлекает в мужчинах

Популярная американская певица Селена Гомес в этом году заявила, что открыта к новым отношениям. Недавно она стала гостьей британской радиостанции и откровенно рассказала, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы привлечь ее внимание.

Звезда почеркнула, что ей комфортно знакомиться с новыми людьми, будучи в компании с друзьями. Тогда она чувствует себя более раскованно и комфортно. Селена уверяет, что в течении нескольких секунд разговора с мужчиной может понять, что ему на самом деле он нее нужно. Певица говорит, что ее потенциальный возлюбленный, как минимум, должен быть заинтересован только в ней, а не в ее имени и популярности.

Селена Гомес призналась, что ей нравятся веселые, рискованные и легкие на подъем мужчины, а хвастуны и заносчивые парни совершенно не привлекают ее внимания.

Напомним, что Селена Гомес на протяжении семи лет встречалась с певцом Джастином Бибером. Их личная жизнь всегда интересовала как поклонников, так и папарацци, ведь пара то расходилась, то снова сходилась. Но окончательно знаменитости расстались в 2018 году, после этого Бибер повстречал модель Хейли Болдуин и женился на ней. Селена Гомес после расставания с экс-возлюбленным взяла паузу в карьере и боролась с тяжелым заболеванием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце октября 2019 года Селена Гомес объявила о своем возвращении на сцену и выпустила два клипа. В первом она рассказала о своей несчастной любви, а во втором заявила, что она больше не страдает и теперь ее сердце свободно.