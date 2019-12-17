Звезду «Сумерек» признали лучшей актрисой десятилетия

Голливудская ассоциация кинокритиков выбрала лучшую актрису десятилетия. Ею стала 29-летнаяя американская звезда Кристен Стюарт, получившая большую популярность благодаря фильму "Сумерки". Об этом сообщается на Instagram-странице ассоциации.

Известные кинокритики решили вручить награду Кристен Стюарт, посчитав, что она более достойна звания "Актриса десятилетия", чем другие претендентки. В частности, за приз боролись: 29-летняя актриса Марго Робби ("Однажды…в Голливуде"), 31-летняя Эмма Стоун ("Ла-Ла-Ленд"), 36-летняя Лупита Нионго ("Мы"). В Голливуде отметили, что все актрисы впечатлили своей работой в кино и в будущем будут отмечены наградами, но у Стюарт в арсенале больше фильмов, чем у других.

Известно, что Кристен Стюарт наибольше запомнилась зрителям как Белла из вампирской саги "Сумерки", также ее можно увидеть в фильмах "Посланники", "Белоснежка и охотник", "Персональный покупатель", а в 2019 году вышел фильм "Ангелы Чарли", где Кристен сыграла одну из главных ролей.





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