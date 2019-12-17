Шарлиз Терон описала самую страшную ночь в своей жизни

44-летняя американская актриса и фотомодель Шарлиз Терон откровенно рассказала о семейной трагедии, которую ей пришлось пережить в 15 лет. Об этом сообщает издание National Public Radio.

Знаменитость вспоминает, что в детстве ей с мамой было очень нелегко, ведь отец страдал алкогольной зависимостью и часто вел себя агрессивно. Однажды он вернулся пьяный с пистолетом в руках и угрожал убить Шерон и ее мать. Они закрыли дверь и спрятались в одной из комнат, но отец пытался ворваться туда и сделал три выстрела в проем. Пули, к счастью, не попали ни в будущую звезду, ни в ее родную мать. Однако, чтобы остаться в живых они должны были защищаться и когда отец Шерон вошел в комнату, ее мама выстрелила в него первой.

Актриса призналась, что длительное время никому об этом не рассказывала, она говорила всем, что ее отец погиб в автокатастрофе. И только спустя годы Шерон обратилась к психотерапевту, который помог ей смириться с трагедией.

К слову, суд оправдал маму знаменитости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Шарлиз Терон сделала неожиданное заявление о личной жизни.