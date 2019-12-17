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Американская актриса ушла из Disney в порноиндустрию

Актриса не жалеет о своем выборе

17 декабря 2019, 18:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

42-летняя американская актриса Мейтленд Уорд не захотела продолжать сотрудничество с кинокомпанией Disney и ушла работать в порноиндустрию. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Знаменитость призналась, что не жалеет о своем выборе. Она начинала актерскую карьеру в фильмах Disney, появившись в таких кинолентах как "Сорвиголовы" и "Белые цыпочки", правда тогда ее не устраивал размер гонорара. После того, как Мейтленд начала публиковать на своей странице в Instagram откровенные фото, ей позвонил менеджер и пригрозил увольнением, так как такое поведение не допустимо для актрисы, которая сотрудничает с известной киностудией.

После разговора с менеджером, актриса взвесила все "за" и "против" и решила попрощаться с Disney, посвятив себя съемкам в фильмах для взрослых. Уорд не жалеет о том, что сделала такой выбор, потому что сейчас она достаточно зарабатывает. По ее словам, теперь каждый месяц она получает около 62 тысяч долларов.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный порно-сайт снял ролик в честь загрязнения экологии.

Источник: https://www.thedailybeast.com/maitland-wards-journey-from-boy-meets-world-to-porns-a-list
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