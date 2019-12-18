Настя Каменских продемонстрировала обнаженное тело

32-летняя украинская певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников дерзкими и сексуальными фотографиями. На этот раз звезда на своей странице в Instagram поделилась фото из отдыха, где позирует полностью обнаженной.

Исполнительница позирует без белья, но на кадре видно только ее спину и сочные ягодицы. А свои вьющиеся волосы певица украсила красным цветком. Судя по местоположению, которое Настя отметила на своем аккаунте, она сейчас находится в Мексике.

В публикации, помимо обнаженной фотографии, артистка поделилась своими мыслями относительно того, какой является настоящая женщина. Каменских подчеркнула, что это не только красивая внешность, но также и чувства, энергия, ощущения.

Поклонники звезды неоднозначно отреагировали на такой пост, некоторые не скупились на комплименты, заявляя, что у певицы красивое тело. Но нашлись и те, кто негативно оценил настолько смелый снимок Насти, отметив, что это уже явный перебор.

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