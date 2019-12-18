Супермодель Шанель Иман стала мамой во второй раз

29-летняя американская супермодель Шанель Иман, которая участвовала в модных показах Victoria's Secret, стала мамой во второй раз. Об этом радостном событии написала сама звезда, опубликовав несколько фото в сети Instagram.

У модели и ее супруга Стерлинга Шепарда родилась девочка, которую они назвали Кэсси Сноу. В отличии от других звездных родителей, пара решила не скрывать малышку от общественности. Шанель после рождения дочки создала в Instagram ее собственный профиль и опубликовала там уже две фотографии. Меньше, чем за сутки на страницу новорожденной девочки подписалось больше трех тысяч пользователей.

Напомним, что супермодель вышла замуж в 2018 году, после того, как провстречалась со своим будущем мужем два года. Предложение руки и сердца девушка получила от возлюбленного на свой 27-й день рождения. Потом у пары родился первенец – дочь Кали Клей.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская актриса, звезда фильмов "Отпетые мошенницы" и "Стажер" Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой.