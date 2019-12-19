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Сколько зарабатывают известные актеры за один эпизод сериала

Голливудским актерам красиво жить не запретишь

сегодня, 12:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Новые сериалы появляются на экранах регулярно, поэтому зрители могут найти для себя фильм на любой вкус. А все потому, что известные актеры на этом деле зарабатывают немалые деньги, становясь популярными от сезона к сезону, достигая вершин своей карьеры. Предлагаем вам список знаменитых актеров Голливуда, которые получают за один эпизод сериала рекордные суммы. 

Стало известно, что 50-летняя актриса Дженнифер Энистон и ее коллега по цеху Риз Уизерспун в этом году запустили свой проект "Утреннее шоу", где выступили не просто главными героями, но и продюсерами. За одну серию знаменитости получают чуть больше одного миллиона долларов. 

Такими же гонорарами за съемки может также похвастаться 52-летняя актриса Николь Кидман, которая сейчас работает над сериалом "Девять идеальных незнакомцев". Большим заработком за участие в серии нового проекта удивил Крис Пратт (звездный лорд в "Стражах Галактики"), по слухам он получит за один эпизод 1,4 млн долларов.

А вот Джейсон Момоа ("Аквамен") получает за серию киноленты "Видеть" почти в два раза меньше – 600 тыс. долларов. Таким же гонораром за свою работу может похвастаться и шведский актер Юэль Киннаман.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названа самая богатая актриса Голливуда за 2019 год по версии журнала Forbes.

Источник: https://variety.com/2019/tv/features/tv-star-salaries-reese-witherspoon-cardi-b-chris-evans-1203439736/
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