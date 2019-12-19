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Названо имя самой популярной модели 2019 года

Определена тройка самых успешных моделей этого года

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

24-летняя американская супермодель Кендалл Дженнер получила звание самой успешной модели уходящего года. Рейтинг девушек был составлен на основе их активности в социальной сети и количестве подписчиков.

Так, по результатам анализа аудитории, лидером списка оказалась Кендалл Дженнер за личной и профессиональной жизнью которой следят более 164 млн фолловеров. Модель радует поклонников новыми и яркими фотографиями, не стесняясь демонстрировать свою стройную фигуру.

На втором месте в рейтинге оказалась 24-летняя супермодель Джиджи Хадид. На протяжении года девушка не раз появлялась на обложках известных глянцев и участвовала в мировых показах, также Джижджи сотрудничает с многими брендами. Несмотря на свою популярность и высокую профессиональность, ее количество подписчиков намного меньше – 65 млн.

Третье место заняла 27-летняя модель и актриса, звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь, которая давно работает в модельном бизнесе. Девушка в 2019 году стала лицом ювелирной коллекции Dior, а также создала свою коллекцию нарядов для вечеринки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие мировые знаменитости стали самыми популярными в этом году.

Источник: https://24tv.ua/lifestyle/ru/kendall_dzhenner_priznali_samoj_uspeshnoj_modelju_2019_goda_zvezdnyj_rejting_n1251419
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