Кара Делевинь поделилась откровенными фото со своей девушкой

Известно, что 27-летняя британская модель Кара Делевинь встречается с американской актрисой Эшли Бенсон. Девушки не скрывают свои отношения, а наоборот открыто говорят о своих чувствах друг к другу, и о том, что они счастливы вместе.

Так, 18 декабря звезда сериала "Милые обманщицы" праздновала свое 30-летие, в честь чего Кара поделилась в своем Instagram-аккаунте трогательными совместными фотографиями. Кроме того, Делевинь оставила нежное поздравление: "С твоим днем тебя, Эшли Бенсон. Я не буду говорить то, как сильно я тобой дорожу и люблю, ведь ты и сама все знаешь. За это я и ценю наши отношения. С тобой я настоящая, могу баловаться, дерзить и самовыражаться, чувствуя себя защищенной рядом с тобой. Такое чувство, что я знала тебя всю свою жизнь, и я тобой очень горжусь, ты стала той женщиной, которой так давно мечтала стать. Любимая, мою любовь к тебе не описать словами".

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