Популярный певец лишился яхты за 7 миллионов долларов

У 51-летнего американского певца Марка Энтони перед рождественскими праздниками случился неприятный инцидент. Его роскошная яхта, где он устраивал шумные вечеринки с друзьями, сгорела. Об этом сообщает издание CNN.

Известно, что во время пожара никто не пострадал, владелец элитного транспорта находился на суше, а члены его экипажа своевременно покинули яхту. Полиция пока не называет официальную версию пожара. Но известно, что пожарные вовремя подоспели, ведь огонь не успел распространиться на другие пришвартованные судна.

Инсайдер сообщает, что яхта служила для Энтони местом для вечеринок, он неоднократно публиковал на своей странице в Instagram фотографии и видео, как расслабляется там с друзьями. На яхте было джакузи, несколько кают и доступ к сети.

К слову, свое роскошное судно популярный певец планировал продать в этом году и оценил ее в 7 млн долларов, однако сделка купли-продажи не состоялась.





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