Алена Шоптенко впервые обрезала волосы и показала новую прическу

31-летняя украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые в жизни обрезала свои длинные и роскошные волосы. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, где показала свою новую прическу.

Танцовщица призналась, что наконец-то решилась на кардинальный шаг, ведь всю жизнь у нее были длинные волосы. Шоптенко рассказала, что в подростковом возрасте ей хотелось экспериментировать со своей прической, но ее мама была категорически против и на фоне этого в семье возникали конфликты. Помимо этого, Алена занималась танцами и с короткими волосами ей было бы неудобно красиво улаживать волосы на выступления.

Знаменитость рассказала, что на самом деле сейчас рада, что тогда послушала маму, ведь долгие годы роскошные волосы служили ее визитной карточкой. Но пришел момент все изменить. Алена Шоптенко призналась, что ее беременность отразилась на качестве волос, ведь они потеряли свою структуру, именно поэтому ей захотелось изменить образ.

Поклонники звезды положительно отреагировали на ее изменения во внешности и не скупились на приятные комплименты. За два часа ее фотография набрала больше 12 тысяч лайков.

К слову, завтра известной танцовщице исполняется 32 года, возможно, именно такой подарок она решила сделать сама себе.





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