Поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть

48-летняя звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк за последнее время стала самой обсуждаемой личностью среди пользователей сети. В поле зрения попадает не только информация о состоянии здоровья артистки, но и подробности из жизни ее родных.

И вот,на днях стало известно, что мать российской актрисы, Валентина Заворотнюк задолжала крупную сумму за коммунальные услуги. Стоит отметить, что еще пять лет назад жилплощадь в Москве 76-летней матери подарила сама Анастасия. Об этом передает издание teleprogramma.pro.

Согласно сообщению, на Валентине Борисовне висит долг больше 45 тысяч рублей ( около 17 тысяч гривен). Отмечается, что в 2018 году суд принял решение о том, что женщина должна вернуть немалый долг, однако та проигнорировала решение суда. В результате в конце весны 2019 судебные приставы занялись взысканием долга.

Семья Анастасиии Заворотнюк пока не прокомментировала появившуюся информацию о долгах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что муж Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы.



