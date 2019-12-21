Поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть

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48-летняя звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк за последнее время стала самой обсуждаемой личностью среди пользователей сети. В поле зрения попадает не только информация о состоянии здоровья артистки, но и подробности из жизни ее родных.
И вот,на днях стало известно, что мать российской актрисы, Валентина Заворотнюк задолжала крупную сумму за коммунальные услуги. Стоит отметить, что еще пять лет назад жилплощадь в Москве 76-летней матери подарила сама Анастасия. Об этом передает издание teleprogramma.pro.
Согласно сообщению, на Валентине Борисовне висит долг больше 45 тысяч рублей ( около 17 тысяч гривен). Отмечается, что в 2018 году суд принял решение о том, что женщина должна вернуть немалый долг, однако та проигнорировала решение суда. В результате в конце весны 2019 судебные приставы занялись взысканием долга.
Семья Анастасиии Заворотнюк пока не прокомментировала появившуюся информацию о долгах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что муж Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы.
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