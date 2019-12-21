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Поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть

Валентина Заворотнюк задолжала крупную сумму

сегодня, 10:50
Автор:

• Ростопира Наталья

48-летняя звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк за последнее время стала самой обсуждаемой личностью среди пользователей сети. В поле зрения попадает не только информация о состоянии здоровья артистки, но и подробности из жизни ее родных. 

И вот,на днях стало известно, что мать российской актрисы, Валентина Заворотнюк задолжала крупную сумму за коммунальные услуги. Стоит отметить, что еще  пять лет назад жилплощадь в Москве 76-летней матери подарила сама Анастасия.  Об этом передает издание teleprogramma.pro.

Согласно сообщению, на Валентине Борисовне висит долг больше 45 тысяч рублей ( около 17 тысяч гривен). Отмечается, что в 2018 году суд принял решение о том, что женщина должна вернуть немалый долг, однако та проигнорировала решение суда. В результате в конце весны 2019 судебные приставы занялись взысканием долга.

Семья Анастасиии Заворотнюк пока не прокомментировала появившуюся информацию о долгах. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что муж Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы.


Источник: https://teleprogramma.pro/news/1230480-mama-anastasii-zavorotnyuk-zadoljala-za-elitnoe-u3427/
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