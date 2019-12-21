Новая жизнь, счастливая семья и здоровые дети: Оксана Марченко показала, как ей удалось изменить судьбу людей

Украинская телеведущая Оксана Марченко показала, как живет сегодня одна из семей, участвовавшая в проекте "Время строить" и получившая дом.

Как живется семье Гуровых спустя два года, Оксана Марченко показала на своем официальном канале в YouTube.

Как рассказала мать четырех детей Алена Гурова, Марченко удалось сделать буквально невозможное – не просто построить для семьи новый дом, а и вытащить их всех из той страшной финансовой пропасти, в которой они оказались. Так, у семьи кардинально изменилась судьба.

"Сейчас наступило время, когда мы просто наверстываем все упущенное. Я очень люблю жизнь, и я не останавливаюсь, и это мне очень нравится. И когда снимали проект, я тогда сказала, что я все потяну, у меня все получится, и все будет хорошо. Вот и сейчас у меня все хорошо, я все тяну, и у меня все получается!", - рассказала участница проекта.





Семья поблагодарила команду проекта и отметила доброту, открытость и искренность Марченко.

"Я бы хотела сказать огромное-огромное спасибо Оксане Михайловне за то, что она поменяла нашу жизнь. Просто крутанула в лучшую сторону и позволила нам жить по-другому, жить для себя, развиваться, потому что очень этого хотелось", - сказала старшая дочь в семье Гуровых.





Напомним, в 2017 году на украинском телевидении появилась программа "Время строить" – адаптация популярного телеформата, который учит отношению с людьми, попавшими в беду, и помогает нуждающимся. Лидером команды проекта стала украинская телеведущая Оксана Марченко. Команда программы "Время строить" ставила перед собой задачу не просто построить дом героям проекта, но и помочь им кардинально изменить свою жизнь. А также показать, что можно делиться добром и делать людей счастливее.