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Дженнифер Лопес назвала любимые фильмы со своим участием

Дженнифер Лопес сыграла со многими известными актерами

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

50-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес радует поклонников не только зажигательными хитами, но и захватывающими ролями в кино. На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадры из любимых фильмов, где сыграла главных героинь. 

Голливудская знаменитость отметила свою первую главную роль, которую получила в 1997 году в фильме "Селена", именно она принесла ей номинацию на кинопремию "Золотой глобус". Это биографическая картина о латиноамериканской певице, которую окрестили "королевой жанра техано". 

В том же году Джей Ло сыграла главную героиню в фильме "Кровь и вино", а ее коллегой стал известный актер Джек Николсон. Также актриса отметила киноленту "Поворот" (1997 года), в которой приняла участие с такими актерами, как Хоакин Феникс, Ник Нолти и Шон Пенн. 

В 1998 году на большие экраны вышел фильм "Вне поля зрения", где Джей Ло сыграла вместе с Джорджом Клуни. Эта роль принесла актрисе премию ALMA. Также она отметила фильм 2002 года под названием "Госпожа горничная" и мелодраму "Давай потанцуем" (2004 года), где ее коллегой по фильму стал Ричард Гир.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный глянец назвал Дженнифер Лопес "Человеком года".

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